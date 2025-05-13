Сегодня 10:51 Автоинспекторы в Чехове провели рейд по проверке мототранспорта 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов Подмосковье

Мотоциклы

Чехов

ГИБДД

С наступлением теплого сезона на дорогах округа появилась двухколесная техника. Чтобы обеспечить безопасность водителей, сотрудники дорожной инспекции провели профилактическое мероприятие.

Рейд был направлен на снижение аварийности мототранспорта с участием несовершеннолетних. В нем участвовали сотрудники Госавтоинспекции по муниципальному округу, 8-го батальона второго полка ДПС «Южный», а также инспекторы по делам несовершеннолетних.

Водителей проверяли на оживленных сельских дорогах и местах отдыха. Им напомнили о самом главном — соблюдении правил дорожного движения, необходимости вождения транспорта в трезвом виде и использования защитной экипировки.

Автоинспекторы выписали штрафы нарушителям, а также провели воспитательную беседу с несовершеннолетними участниками дорожного движения. Им напомнили, что выезжать на проезжую часть, не имея навыков вождения и водительского удостоверения строго запрещено. Для снижения риска дорожно-транспортных происшествий ребятам раздали информационные буклеты.