Автоинспекторы в Чехове провели рейд по проверке мототранспорта

С наступлением теплого сезона на дорогах округа появилась двухколесная техника. Чтобы обеспечить безопасность водителей, сотрудники дорожной инспекции провели профилактическое мероприятие.
Рейд был направлен на снижение аварийности мототранспорта с участием несовершеннолетних. В нем участвовали сотрудники Госавтоинспекции по муниципальному округу, 8-го батальона второго полка ДПС «Южный», а также инспекторы по делам несовершеннолетних.
Водителей проверяли на оживленных сельских дорогах и местах отдыха. Им напомнили о самом главном — соблюдении правил дорожного движения, необходимости вождения транспорта в трезвом виде и использования защитной экипировки.
Автоинспекторы выписали штрафы нарушителям, а также провели воспитательную беседу с несовершеннолетними участниками дорожного движения. Им напомнили, что выезжать на проезжую часть, не имея навыков вождения и водительского удостоверения строго запрещено. Для снижения риска дорожно-транспортных происшествий ребятам раздали информационные буклеты.
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