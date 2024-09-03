Автоинспекторы в Чехове напомнили водителям правила перевозки детей

Пресс-служба администрации городского округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Чехов

Акцию «Внимание, дети» провели сотрудники ГИБДД в Чехове. Они напоминали водителям о том, как правильно перевозить детей в автомобилях.

Мероприятие провели для предупреждения аварий с участием детей. Автоинспекторы проверили более 30 автомобилей. Они рассказывали водителям о том, почему важно использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности.

Инспекторы применили метод «тотальной проверки». Он позволяет охватить максимальное количество водителей на участке дороги.

Отметим, что акцию организовали в рамках комплексной программы «Внимание дети».

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