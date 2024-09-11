Автоинспекторы в Чехове напомнили водителям правила перевозки детей

Сотрудники Госавтоинспекции в Чехове провели рейд «Детское кресло». Они проверили водителей на соблюдение правил дорожного движения и вручили информационные памятки.

В рейде «Детское кресло» приняли участие волонтеры молодежного центра из Чехова. Инспекторы применили метод «тотальной проверки» и останавливали водителей на оживленном участке дороги. Они проверили более 30 транспортных средств и напомнили автолюбителям правила перевозки детей с применением кресла и ремня безопасности.

Подобные рейды направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям делать аудио или видеозапись во время разговора с представителем полиции.

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