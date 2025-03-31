Автоинспекторы в Чехове напомнили водителям о важности ремней безопасности

Госавтоинспекторы по муниципальному округу Чехов провели профилактические беседы с водителями в рамках социального раунда «Один щелчок спасает жизнь». Мероприятие направлено на повышение безопасности дорожного движения.

Рейд прошел в местах движения и стоянок большегрузного транспорта, а также на оживленных участках дорог. Что позволяет максимально эффективно донести информацию до широкой аудитории.

Полицейские напомнили водителям об обязательном применении ремней безопасности, соблюдении скоростного режима, недопустимости использования мобильных телефонов при управлении транспортом, а также о последствиях в результате дорожно-транспортных происшествий.

Организаторы таких акций отмечают, что этот формат пропаганды безопасности на дороге способствует повышению общественного внимания к факторам риска и существенно помогает в снижении числа ДТП.

Профилактические мероприятия будут проходить до середины апреля 2025 года.