Автоинспекторы в Чехове напомнили дошкольникам дорожные правила

Фото: Медиасток.рф

Международный день светофора отпраздновали в дошкольных учреждениях Чехова. В этот день автоинспекторы напомнили детям правила дорожного движения.

Тематическое игровое мероприятие прошло в дошкольном отделении школы № 10. Сотрудники Госавтоинспекции рассказали детям об истории светофора, а также о том, как менялось устройство с годами.

Каждый юный гость события получил полезный подарок — светоотражающий брелок, который поможет быть более заметным на дороге.

Отметим, что такие мероприятия проходят в Чехове регулярно и формируют у детей основы правильного поведения на улицах округа.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

«Чихать они хотели». Что побудило наркопреступников рекламировать товар в открытую

«Соседи Герострата», или Кому какое дело до планов Пугачевой?

«Звуки были похожи на выстрелы». Пассажиры оправдались за панику в аэропорту Кольцово

«Сказочные чудеса». Кто стоит за отставкой премьера Бангладеш Шейх Хасины

«Предстоит операция». Брат избитого в Феодосии боксера рассказал о его состоянии

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте