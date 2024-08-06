Автоинспекторы в Чехове напомнили дошкольникам дорожные правила

Международный день светофора отпраздновали в дошкольных учреждениях Чехова. В этот день автоинспекторы напомнили детям правила дорожного движения.

Тематическое игровое мероприятие прошло в дошкольном отделении школы № 10. Сотрудники Госавтоинспекции рассказали детям об истории светофора, а также о том, как менялось устройство с годами.

Каждый юный гость события получил полезный подарок — светоотражающий брелок, который поможет быть более заметным на дороге.

Отметим, что такие мероприятия проходят в Чехове регулярно и формируют у детей основы правильного поведения на улицах округа.

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