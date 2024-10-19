Автоинспекторы в Балашихе усилят контроль за пассажирскими автобусами

С 14 по 20 октября в Балашихе пройдет профилактическое мероприятие «Автобус», направленное на снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте. Оно организовано для усиления контроля за соблюдением законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими пассажирские перевозки, а также для пресечения нарушений правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта.

В рамках мероприятия особое внимание будет уделено соблюдению режима труда и отдыха водителей, а также технической исправности автобусов. Проверки направлены на профилактику нарушений Правил дорожного движения, что должно повысить безопасность пассажиров.

Как сообщают в Госавтоинспекции, подобные профилактические мероприятия проводятся ежемесячно и позволяют более эффективно контролировать состояние пассажирского транспорта. Ожидается, что активные проверки помогут выявить и устранить потенциальные нарушения, что в конечном итоге будет способствовать улучшению качества пассажирских перевозок в Балашихе.

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