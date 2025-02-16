Автоинспекторы в Балашихе рассказали об ответственности за нарушение ПДД

В рамках социального проекта «Маленький пассажир — большая ответственность!» состоялось мероприятие, направленное на повышение осведомленности о безопасности на дорогах. Сотрудники Госавтоинспекции в Балашихе провели информативные беседы с работниками и посетителями автозаправочных станций, акцентируя внимание на значении соблюдения скоростного режима.
В ходе акции автоинспекторы не только рассказали о последствиях нарушений, но и подчеркнули необходимость использования ремней безопасности и детских кресел. Полицейские информировали водителей о мерах административной ответственности, которые грозят за каждое нарушение правил дорожного движения.
В завершение мероприятия всем участникам были вручены профилактические памятки с основными правилами, способствующими повышению безопасности на дорогах.
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