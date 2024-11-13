Автоинспекторы в Балашихе проверят соблюдение правил перевозки детей

Сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» проведут профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир» 13 ноября 2024 года с 13:00 до 15:00 в микрорайоне Железнодорожный. Основная цель мероприятия заключается в выявлении и пресечении фактов нарушения водителями правил перевозки детей без детских удерживающих устройств в автомобилях.

Госавтоинспекция акцентирует внимание на необходимости соблюдения Правил дорожного движения Российской Федерации, в частности, на пункт 22.9, который регулирует перевозку детей. Согласно этому пункту, перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Для детей в возрасте от 7 до 11 лет также предусмотрены аналогичные требования, включая использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств на переднем сиденье.

Нарушение данных требований может повлечь за собой ответственность в виде административного штрафа в размере 3000 рублей, согласно части 3 статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Госавтоинспекция призывает всех водителей ответственно относиться к перевозке детей и соблюдать правила дорожного движения, чтобы обеспечить безопасность на дорогах. Мероприятие «Ребенок-пассажир» направлено на повышение осведомленности родителей и водителей о важности использования детских удерживающих систем.

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