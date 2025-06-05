Автоинспекторы в Балашихе провели урок по правилам дорожного движения для детей

В детском саду № 26 городского округа Балашиха состоялся увлекательный урок по правилам дорожного движения, организованный в рамках акции «Внимание, дети!». Сотрудники Госавтоинспекции провели интерактивное занятие, направленное на обучение малышей основам безопасного поведения на дороге.

Инспекторы в доступной форме рассказали детям о значении сигналов светофора и познакомили их с ключевыми дорожными знаками. Особое внимание уделили объяснению, почему нельзя играть рядом с проезжей частью и как выбирать безопасные места для игр. Занятие прошло в игровой форме, что помогло дошколятам лучше усвоить важные правила и научиться применять их в жизни.

Кульминацией урока стал сюрприз — дети смогли рассмотреть настоящую полицейскую машину и даже посидеть внутри нее. Инспекторы также поделились с ребятами рассказами о своей работе, объяснив, как они ежедневно обеспечивают безопасность на дорогах города.

Подобные мероприятия регулярно проводятся в Балашихе, помогая формировать у детей ответственное отношение к безопасности с раннего возраста. Такие уроки не только обучают правилам дорожного движения, но и воспитывают культуру поведения на дороге, что особенно важно для подрастающего поколения.