Автоинспекторы в Балашихе провели рейд «Ребенок-пассажир»

Автоинспекторы в Балашихе проверили 45 автомобилей. Они выявили одно нарушение по перевозке детей.

Рейд провели в рамках профилактики детского травматизма на дороге. Сотрудники проверяли наличие удерживающих кресел.

Инспекторы настоятельно рекомендуют приучать ребенка к устройству с раннего детства, чтобы он всегда понимал, что от этого зависит его безопасность.

Отметим, автокресла рекомендуют выбирать с детьми. Смотреть, чтобы устройство плотно фиксировалось, при этом лямки не должны доставлять дискомфорт.

Автоинспекторы напомнили, что водители должны быть вдвойне внимательны при перевозке детей, соблюдать режим и не совершать необдуманных маневров.

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