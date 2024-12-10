Автоинспекторы в Балашихе провели рейд «Ребенок-пассажир»
Автоинспекторы в Балашихе проверили 45 автомобилей. Они выявили одно нарушение по перевозке детей.
Рейд провели в рамках профилактики детского травматизма на дороге. Сотрудники проверяли наличие удерживающих кресел.
Инспекторы настоятельно рекомендуют приучать ребенка к устройству с раннего детства, чтобы он всегда понимал, что от этого зависит его безопасность.
Отметим, автокресла рекомендуют выбирать с детьми. Смотреть, чтобы устройство плотно фиксировалось, при этом лямки не должны доставлять дискомфорт.
Автоинспекторы напомнили, что водители должны быть вдвойне внимательны при перевозке детей, соблюдать режим и не совершать необдуманных маневров.
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