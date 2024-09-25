Автоинспекторы в Балашихе провели для детей занятия по правилам дорожного движения

В рамках акции «Внимание — дети!» сотрудники Госавтоинспекции Балашихи провели для воспитанников местного детского сада увлекательное занятие по правилам дорожного движения. Инспектор рассказала ребятам, как правильно вести себя на дороге в качестве пешеходов, и познакомила их с сигналами светофора.

Дети с энтузиазмом участвовали в подвижных играх «Красный, желтый, зеленый» и «Водители и пешеходы», закрепляя полученные знания. Сотрудник полиции также рассказала малышам о различных видах транспорта и дорожных знаках.

Подобные профилактические занятия помогают прививать детям навыки безопасного поведения с юных лет, снижая риск дорожно-транспортных происшествий. В дальнейшем Госавтоинспекция продолжит проводить подобные уроки в образовательных учреждениях региона.

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