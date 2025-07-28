Автоинспекторы в Балашихе провели акцию «Пешеход на переход»

Мероприятие состоялось вблизи оживленных нерегулируемых переходов, где особенно важно обеспечить безопасность пешеходов. Главной целью акции стало снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и напоминание жителям о правилах безопасного поведения на дороге.

Автоинспекторы провели активные беседы с юными участниками дорожного движения и их родителями. Они подчеркнули необходимость соблюдения ПДД при переходе проезжей части, особенно во дворах и в местах с ограниченной видимостью. Особое внимание было уделено использованию световозвращающих элементов, которые значительно повышают видимость пешеходов в темное время суток, делая их более заметными для водителей.

Каждый участник акции получил в подарок световозвращатели и памятки по безопасности на дороге. Эти небольшие, но важные аксессуары помогут сделать прогулки по улицам города более безопасными, особенно в условиях недостаточной освещенности.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на формирование у жителей устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города.