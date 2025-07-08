Автоинспекторы в Балашихе провели акцию «Некуда спешить»

В городском округе Балашиха прошла акция «Некуда спешить», организованная сотрудниками Госавтоинспекции на одной из местных автозаправок. Главная цель мероприятия — напомнить водителям о важности соблюдения скоростного режима и снизить количество аварий, вызванных превышением скорости.

Автоинспекторы общались с водителями, подчеркивая, что даже небольшое превышение скорости может привести к серьезным последствиям на дороге. Участникам акции вручали листовки с рекомендациями по безопасному вождению, призывая быть внимательными и ответственными за рулем.

Такие профилактические мероприятия стали доброй традицией в Балашихе. Они помогают водителям осознать важность соблюдения правил дорожного движения и заботы о безопасности — своей и окружающих. Госавтоинспекция продолжает работать над тем, чтобы дороги города оставались безопасными для всех.