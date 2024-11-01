Автоинспекторы в Балашихе напомнят пешеходам правила безопасности на дороге

Отдел Госавтоинспекции МВД России «Балашихинское» в период с 1 по 4 ноября проведет профилактическое мероприятие «Пешеход». Акция направлена на снижение количества и тяжести дорожно — транспортных происшествий.

Автоинспекторы будут выявлять водителей, которые нарушают правила проезда пешеходных переходов, и пешеходов, переходящих проезжую часть в неустановленных местах.

Также во время проведения акции сотрудники предупреждают граждан, что переходить проезжую часть нужно только по регулируемым пешеходным переходам и только там, где она хорошо просматривается в обе стороны. В местах, где движение регулируется светофором, нужно руководствоваться его сигналами. Также юным участникам мероприятия рассказывают о важности использования в темное время суток на верхней одежде световозвращающие элементы. Использование световозвращающих элементов способствует значительному снижению аварийности на дорогах.

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