Автоинспекторы в Балашихе напомнили пешеходам правила безопасности

С 14 по 20 октября в Балашихе проходит профилактическое мероприятие «Пешеход», организованное Госавтоинспекцией. Целью мероприятия является снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов.

В ходе мероприятия автоинспекторы будут выявлять водителей, нарушающих правила проезда пешеходных переходов, а также пешеходов, которые переходят проезжую часть в неустановленных местах. Это позволит повысить уровень безопасности на дорогах и защитить права участников дорожного движения.

Госавтоинспекция призывает пешеходов соблюдать правила безопасности. В темное время суток рекомендуется использовать верхнюю одежду с световозвращающими элементами, что значительно снижает вероятность аварийности на дорогах. Это простое правило может спасти жизнь.

Профилактическое мероприятие «Пешеход» направлено на формирование ответственного поведения как водителей, так и пешеходов, что в конечном итоге способствует повышению безопасности на дорогах Балашихи.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».