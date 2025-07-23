Автоинспекторы в Балашихе напомнили детям правила поведения вблизи дороги

В летнем лагере «Земский фрегат», организованном Земской гимназией в Балашихе, состоялась важная встреча воспитанников с сотрудниками Госавтоинспекции. В рамках мероприятия инспекторы подробно рассказали детям о правилах поведения на дорогах, уделив особое внимание практическим аспектам безопасности.

Информация была подана в доступной и понятной форме, что помогло ребятам лучше усвоить основные принципы безопасного поведения вблизи дорог и на проезжей части.

Во время беседы у детей была возможность задавать вопросы и обсуждать различные ситуации, что способствовало формированию у них ответственного отношения к собственной безопасности и безопасности окружающих.

Кроме образовательной части, для воспитанников лагеря были организованы интеллектуальные игры и спортивные развлечения на свежем воздухе, включая эстафеты и прогулки, что сделало пребывание детей в лагере насыщенным и разнообразным.

Подобные встречи способствуют повышению уровня осведомленности подрастающего поколения о важности соблюдения правил дорожного движения и формируют культуру безопасного поведения с ранних лет.