Автоинспекторы усилили контроль за мототранспортом в Одинцове

В летний период на дорогах Одинцовского округа увеличилось количество двухколесных транспортных средств. Для профилактики дорожно-транспортного травматизма, в том числе среди несовершеннолетних, сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели профилактический рейд.

Как показывает практика, многие водители мото- и велотранспорта забывают о соблюдении дорожной безопасности и элементарном уважении к другим участникам дорожного движения. Нередко за рулем двухколесников находятся подростки, которые не имеют нужных навыков вождения и водительских удостоверений.

В ходе мероприятия сотрудники полиции проверяли наличие у водителей мототранспорта необходимых документов, а также проводили с ними беседы о недопустимости нарушения правил дорожного движения. Особое внимание уделялось несовершеннолетним правонарушителям. Их родители были привлечены к установленной законом ответственности.