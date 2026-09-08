Автоинспекторы усилили контроль на дорогах Одинцова

Одинцовская Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Сотрудники следят за соблюдением правил на переходах и выявляют водителей, которые не пропускают людей на дороге.

Пешеходам полицейские советуют не выходить на проезжую часть, не убедившись, что автомобиль действительно остановился. Важно учитывать ситуацию вокруг: водитель может заметить человека слишком поздно.

Особую опасность представляют яркое солнце и свет фар, которые могут временно ослепить автомобилиста. Осенью к этому добавляются дождь, туман, мокрый асфальт и ранние сумерки — все это сокращает расстояние, с которого человека можно заметить на дороге.

Водителям при приближении к переходу необходимо заранее снизить скорость и быть готовыми остановиться. Отдельное внимание автоинспекторы рекомендуют уделять детям и пожилым людям.