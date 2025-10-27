Автоинспекторы Серпухова напомнили о важности световозвращающих элементов для пешеходов

Сотрудники ГИБДД в Серпухове вновь обращают внимание пешеходов на важность использования световозвращающих элементов в темное время суток и условиях недостаточной видимости. Это простое, но жизненно важное средство безопасности может существенно снизить риск дорожно-транспортных происшествий.

Согласно правилам дорожного движения, в населенных пунктах пешеходам рекомендуется использовать световозвращатели при переходе дороги и движении по обочинам. Вне населенных пунктов это требование становится обязательным: пешеходы должны иметь при себе предметы со световозвращающей поверхностью, чтобы обеспечить свою видимость для водителей.

Световозвращающие элементы — это значки, наклейки и брелоки с отражающей поверхностью, которые можно прикрепить к одежде, обуви, рюкзакам или сумкам. Они значительно повышают видимость пешеходов на темной дороге.