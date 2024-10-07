Автоинспекторы проверили соблюдение правил перевозки детей в Котельниках

В Люберцах сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие, направленное на повышение осведомленности водителей о важности использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей в автомобилях. В рамках акции инспекторы провели разъяснительные беседы с водителями и проверили 86 транспортных средств.

В ходе проверки было выявлено два случая нарушения правил перевозки детей. Это подчеркивает необходимость продолжения подобных мероприятий и усиления контроля за соблюдением правил безопасности.

Госавтоинспекция напоминает, что, согласно действующим правилам, перевозка детей младше семи лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Для детей в возрасте от семи до 11 лет использование удерживающих систем или ремней безопасности также обязательно, при этом на переднем сиденье легкового автомобиля допускается только использование детских удерживающих систем.

Организаторы мероприятия подчеркнули, что безопасность детей на дороге — это ответственность каждого водителя и соблюдение этих простых правил может спасти жизнь. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и заботиться о безопасности маленьких пассажиров.

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