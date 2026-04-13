Автоинспекторы проверили перевозку детей в Одинцове
В Одинцове сотрудники ГИБДД провели рейд по контролю за перевозкой детей в автомобилях. Особое внимание уделили наличию автокресел и их правильной установке.
К проверкам подключились сотрудники 10-го и 15-го батальонов дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Московской области. Инспекторы останавливали машины и оценивали, соблюдают ли водители требования безопасности при перевозке маленьких пассажиров.
Основной акцент сделали на использовании детских удерживающих устройств. Полицейские проверяли, соответствует ли кресло возрасту и весу ребенка, а также правильно ли оно закреплено в салоне. При выявлении нарушений водителям разъясняли возможные риски.
Инспекторы также проводили беседы с автомобилистами. Они напоминали, что даже короткая поездка требует соблюдения всех правил.
«Ремень безопасности рассчитан на взрослого человека и не защищает ребенка должным образом при резком торможении или аварии», — отметил один из сотрудников Госавтоинспекции.
Водителям вручали информационные листовки с рекомендациями по безопасной перевозке детей. Маленьким пассажирам дарили световозвращающие браслеты, которые помогают повысить их заметность на дороге в темное время суток.
Такие проверки направлены на снижение числа травм среди детей в дорожно-транспортных происшествиях и повышение ответственности водителей.