Автоинспекторы проверили перевозку детей в Одинцове

В Одинцове сотрудники ГИБДД провели рейд по контролю за перевозкой детей в автомобилях. Особое внимание уделили наличию автокресел и их правильной установке.

К проверкам подключились сотрудники 10-го и 15-го батальонов дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Московской области. Инспекторы останавливали машины и оценивали, соблюдают ли водители требования безопасности при перевозке маленьких пассажиров.

Основной акцент сделали на использовании детских удерживающих устройств. Полицейские проверяли, соответствует ли кресло возрасту и весу ребенка, а также правильно ли оно закреплено в салоне. При выявлении нарушений водителям разъясняли возможные риски.

Инспекторы также проводили беседы с автомобилистами. Они напоминали, что даже короткая поездка требует соблюдения всех правил.

«Ремень безопасности рассчитан на взрослого человека и не защищает ребенка должным образом при резком торможении или аварии», — отметил один из сотрудников Госавтоинспекции.

Водителям вручали информационные листовки с рекомендациями по безопасной перевозке детей. Маленьким пассажирам дарили световозвращающие браслеты, которые помогают повысить их заметность на дороге в темное время суток.

Такие проверки направлены на снижение числа травм среди детей в дорожно-транспортных происшествиях и повышение ответственности водителей.