Автоинспекторы проверили более 50 автомобилей такси в Одинцовском округе

Во время рейда против нелегальных таксистов в Одинцовском городском округе проверили больше 50 машин. По итогам мероприятия к ответственности привлекли двух нарушителей.

Проверку организовали для выявления и пресечения работы нелегальных таксистов, а также снижения аварий и дорожно-транспортных происшествий с участием такси. Во время проверок остановили свыше 50 автомобилей. Госавтоинспекторы обращали внимание на соблюдение водителями правил дорожного движения, проверяли наличие документов, разрешающих перевозку пассажиров.

Госавтоинспекторы совместно с представителями Управления регионального административно-транспортного контроля областного Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры выявили и привлекли к административной ответственности двух нелегальных перевозчиков такси. Автомобили нарушителей поместили на специальную стоянку.

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