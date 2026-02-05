Автоинспекторы проверили безопасность детских перевозок в Красногорске

Сотрудники Госавтоинспекции Красногорска провели необычный профилактический рейд в рамках акции «Маленький пассажир — большая ответственность». Мероприятие совпало с международным Днем хорошего настроения, что задало его особый, позитивный тон.

Рейд состоялся 4 февраля. Основной задачей инспекторов была профилактика ДТП с участием детей-пассажиров. Стражи порядка не только проверили, соблюдают ли водители правила перевозки несовершеннолетних, но и подробно разъяснили автомобилистам нюансы выбора, правильной установки и безопасной эксплуатации детских удерживающих устройств.

Однако главной особенностью дня стало совпадение с неофициальным, но приятным праздником — Днем хорошего настроения. Сотрудники ГИБДД решили поддержать его дух. Вместо формальных проверок акцент был сделан на позитивном взаимодействии: водителям, соблюдающим правила, инспекторы дарили добрые пожелания.

Особое внимание уделили самым юным участникам дорожного движения. Каждому ребенку, которого перевозили в соответствии с нормами безопасности, полицейские вручили полезные подарки: яркие световозвращающие браслеты для безопасности в темное время суток и тематические сумки-мешки для сменной обуви. Таким образом, профилактическая работа была направлена не только на выявление нарушений, но и на поощрение ответственного поведения, создавая у горожан хорошее настроение и укрепляя культуру безопасного вождения.