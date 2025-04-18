Автоинспекторы провели встречу с кикшеринговой компанией в Воскресенске

Встреча по регулированию движения самокатов в округе прошла в Воскресенске. В ней приняли участие представители Госавтоинспекции и кикшерингового сервиса МТС «Юрент».

На мероприятии обсудили возможность запрета детям арендовать средства индивидуальной мобильности, ограничения скорости движения в общественных местах и около образовательных учреждений. Также темой встречи стал вопрос уборки брошенных арендных СИМ вне парковочных мест.

Участник обсуждения поговорили о возможных санкциях для пользователей сервисов, которые будут допускать нарушения правил дорожного движения, а также схему контроля за использованием таких средств передвижения. В итоге решили снизить скорость на арендных СИМ с 25 километров в час до 20 километров в час, а в отдельных местах — до 15 километров в час.

Также в ГИБДД напоминают, что жители Воскресенска могут рассказать о выявленных ими случаях нарушения ПДД пользователями средств индивидуальной мобильности с помощью специального чат-бота.