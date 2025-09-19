Автоинспекторы провели в Подольске акцию «Трезвый водитель»

Профилактическое мероприятие организовали на улице Орджоникидзе. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями администрации городского округа раздали водителям профилактические листовки и алкотестеры.

Правила дорожного движения соблюдают далеко не все автомобилисты, и нередко встречаются случаи, когда за руль осознанно садятся в нетрезвом виде. О статистике выявления нетрезвых автолюбителей рассказала инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Наталья Шуварикова.

«С начала года к ответственности привлечено более 124 водителей в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. За восемь месяцев текущего года шесть водителей стали причинами ДТП, в которых пострадали люди», — сообщила автоинспектор.

Заместитель председателя комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Александр Зеленин рассказал, что во время акции водителям раздали 50 одноразовых алкотестеров, которые рассчитаны на три использования.