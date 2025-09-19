Автоинспекторы провели в Подольске акцию «Трезвый водитель»
Профилактическое мероприятие организовали на улице Орджоникидзе. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями администрации городского округа раздали водителям профилактические листовки и алкотестеры.
Правила дорожного движения соблюдают далеко не все автомобилисты, и нередко встречаются случаи, когда за руль осознанно садятся в нетрезвом виде. О статистике выявления нетрезвых автолюбителей рассказала инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Наталья Шуварикова.
«С начала года к ответственности привлечено более 124 водителей в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. За восемь месяцев текущего года шесть водителей стали причинами ДТП, в которых пострадали люди», — сообщила автоинспектор.
Заместитель председателя комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Александр Зеленин рассказал, что во время акции водителям раздали 50 одноразовых алкотестеров, которые рассчитаны на три использования.
«Для того, чтобы предупредить и снизить число ДТП в состоянии опьянения, мы даем водителям простой и наглядный инструмент самоконтроля, чтобы перед дорогой они проверили себя. Технология не новая, ничего сложного. Достаточно с двух сторон его надломить и один раз дыхнуть, там уже ватка покажет ваше состояние. Безопасность на проезжей части начинается с личной ответственности», — добавил Александр Зеленин.
Маленьким пассажирам также вручили полезные подарки — раскраски на тему правил дорожного движения.
Подобные акции организуют на территории округа регулярно. Сотрудники Госавтоинспекции также проводят рейды «Детское кресло», «Опасный груз», «Встречная полоса», «Техосмотр», «Пешеход» и другие.