Автоинспекторы провели уроки безопасности для велосипедистов в Одинцове

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции начали серию профилактических мероприятий в детских оздоровительных лагерях округа. Основная цель акции — привить детям навыки безопасного поведения на дорогах и напомнить им о правилах дорожного движения.

Особое внимание автоинспекторы уделили детям, пользующимся велосипедами и самокатами. Полицейские подчеркнули, что до достижения 14-летнего возраста запрещено выезжать на проезжую часть на средствах индивидуальной мобильности, а также пересекать дорогу на велосипеде или самокате. Необходимо спешиваться и вести транспортное средство руками.

Инспекторы рекомендовали использовать защитную экипировку — шлемы, налокотники и наколенники.

Профилактические мероприятия в лагерях проводятся ежегодно и входят в комплекс мер по повышению безопасности детей на дорогах. Такие встречи помогают закрепить теоретические знания правил дорожного движения и развивают сознательное поведение на улице.