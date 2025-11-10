Автоинспекторы провели урок дорожной безопасности для школьников во Фрязине

Урок по безопасности дорожного движения прошел в Центре инновационного творчества «Ноосфера». В мероприятии приняли участие муниципальный депутат Алексей Коночев и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГАИ «Щелковское», старший лейтенант полиции Екатерина Сарычева. Они провели игру, в которой разъяснили правила поведения на проезжей части.

Ребятам напомнили основные правила безопасного поведения и рассказали про использование световозвращающих элементов на одежде в темное время суток.

Помимо этого, директор центра «Ноосфера» Алина Кармазина презентовала проекты в рамках подготовки к Международным образовательным STEAM-соревнованиям «Лига». Сотрудники правоохранительных органов, депутаты и школьники обсудили перспективные идеи, в том числе создание «умных» остановок для общественного транспорта.

Проведенное мероприятие наглядно продемонстрировало эффективность межведомственного взаимодействия в деле воспитания грамотных и законопослушных участников дорожного движения, а также поддержки инновационного потенциала подрастающего поколения.