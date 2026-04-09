Автоинспекторы провели урок безопасности в детском саду в Одинцове

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции совместно с отрядом юных инспекторов и с окружными депутатами провели необычный урок безопасности в детском саду в Одинцове. Мероприятие прошло в формате командной игры.

Дошкольники активно отвечали на вопросы о переходе улицы и сигналах светофора. За правильные ответы команды получали баллы, однако главным здесь был не соревновательный момент, а понимание жизненно важных правил.

Особый интерес вызвали практические задания от юных инспекторов, которые уже хорошо знают Правила дорожного движения и служат положительным примером для малышей. Отдельный блок был посвящен важности использования световозвращающих элементов.

В финале встречи организаторы подвели итоги и решили, что все участники справились отлично. Каждому ребенку вручили браслет и сладкий подарок. Сотрудники Госавтоинспекции надеются, что яркие эмоции от игры закрепят правильное поведение на дороге всерьез и надолго.