Автоинспекторы провели рейд у железнодорожной станции в Истре

В нем участвовали сотрудники ГИБДД, администрации и РЖД. Они хотели напомнить водителям, что нужно быть осторожными на железнодорожных переездах. Также раздавали листовки и проводили беседы. Владельцам автомобилей объясняли, как важно соблюдать правила безопасности, когда пересекаются железнодорожные пути.

Как показывает статистики, такие рейды помогают избежать аварий, именно поэтому сотрудники ГИБДД и РЖД проводят подобные мероприятия, чтобы сделать движение по железной дороге безопасным не только для водителей, но и для пешеходов.

Регулярность проверок является ключевым фактором в обеспечении безопасности на железнодорожных переездах.