Автоинспекторы провели рейд по безопасности на дорогах в Раменском

Непредсказуемая весенняя погода потребовала от участников дорожного движения особого внимания. Чтобы предупредить аварийные ситуации и напомнить жителям о правилах безопасности, сотрудники 14 батальона Госавтоинспекции совместно с волонтерами Отдела досуговой деятельности «Юность» Раменского молодежного центра провели профилактическую акцию на 41 километре автодороги Москва — Касимов.

Особое внимание участники рейда уделили правилам проезда пешеходных переходов и поведению на сложных участках трасс, где риск дорожно-транспортных происшествий в условиях переменчивой видимости возрастает.

Водителям напомнили о том, что важно выбирать скоростной режим, исходя из погодных условий, а не только дорожных знаков; соблюдать дистанцию и избегать резких маневров на влажном покрытии; быть предельно внимательным при приближении к пешеходным переходам и остановкам транспорта.

Пешеходам также рассказывали, что переходить проезжую часть можно только в установленных местах, убедившись, что все машины остановились; перед выходом на дорогу обязательно снимать капюшон и наушники, а также не пренебрегать световозвращающими элементами на одежде.