Автоинспекторы провели профилактическое мероприятие «Пешеход» в Балашихе

В ходе мероприятия автоинспекторы провели профилактические беседы с юными пешеходами и их родителями. Они напомнили о правилах безопасного поведения при пересечении проезжей части, а также о важности использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток. Особое внимание было уделено правилам безопасного перехода для велосипедистов, самокатчиков и пользователей других средств индивидуальной мобильности.

Всем участникам акции вручили тематические буклеты и световозвращающие элементы. Инспекторы подчеркнули, что безопасность на дорогах в первую очередь зависит от самих участников движения и их готовности соблюдать нормы дорожной безопасности.

Профилактическое мероприятие «Пешеход» направлено на снижение числа ДТП с участием пешеходов в Балашихе. Оно является частью комплексной работы Госавтоинспекции по повышению дисциплины и ответственности всех участников дорожного движения.

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