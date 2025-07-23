Автоинспекторы провели профилактический рейд в Чехове

В муниципальном округе продолжается социальный раунд «Трезвый водитель», в рамках которого проводятся разъяснительные беседы в местах массового нахождения водителей. Мероприятие стартовало на территории Московской области 21 июля и продлится до 10 августа.

Сотрудники Госавтоинспекции муниципального округа Чехов напомнили водителям я о том, что управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения является грубым нарушением правил дорожного движения, что приводит к авариям с наиболее тяжкими последствиями.

Также инспекторы отметили, что соблюдение правил дорожного движения поможет сократить количество ДТП на дорогах и сохранить жизнь и здоровье.

На постоянной основе в округе проходят профилактические беседы с несовершеннолетними. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают ребятам, что выезжать на проезжую часть, не имея навыков вождения и водительского удостоверения строго запрещено. Кроме того, необходимо соблюдать правила дорожного движения и надевать защитную экипировку.