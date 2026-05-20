Автоинспекторы провели профилактический рейд в Чехове

В летний сезон тишину на дорогах в сельской местности и возле садоводческих товариществ часто нарушают любители питбайков и скутеров. Сотрудники Госавтоинспекции Чехова совместно с коллегами из 8-го батальона ДПС «Южный» провели профилактический рейд по выявлению несовершеннолетних гонщиков.

Автоинспекторы раздавали молодым памятки по безопасности дорожного движения. Родителям напомнили, что ключи от машины или мотоцикла не должны быть в свободном доступе у детей.

«К несовершеннолетним водителям младше 16 лет, управляющим транспортные средством, применяются санкции. На родителей или законных представителей составляется административный протокол, а транспортные средства помещаются на штрафстоянку», — напомни начальник Госавтоинспекции округа майор полиции Сергей Захаров.

Несовершеннолетних нарушителей во время рейда не выявлено: дети и подростки правила соблюдали. Однако полицейские остановили взрослого мужчину на электросамокате, которым тот управлял без документов и в состоянии опьянения. Сотрудники ГИБДД провели освидетельствование в присутствии понятых. Теперь нарушителя ждут административные санкции, а его транспортное средство отправится на штрафстоянку.