Автоинспекторы провели профилактические беседы с детьми в Воскресенске

В рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить беседы в лагерях дневного пребывания Воскресенска. В период летних каникул обеспечение безопасности детей на дорогах становится первоочередной задачей.

Автоинспекторы провели с ребятами беседы, направленные на закрепление навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Особое внимание уделили правилам безопасности для велосипедистов и тех, кто передвигается на средствах индивидуальной мобильности — электросамокатах, гироскутерах, моноколесах.

Ребятам объяснили, почему при переходе дороги по пешеходному переходу необходимо обязательно спешиваться, а также напомнили о важности использования защитной экипировки и световозвращающих элементов в темное время суток. В каждой образовательной организации разместили плакаты по правилам дорожного движения. Мероприятия направлены на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.