Автоинспекторы провели пешеходную экскурсию для дошкольников в Шатуре

В мероприятии под названием «Безопасный город» приняли участие воспитанники дошкольного отделения 28 Лицея города Шатура. Во время прогулки сотрудники Госавтоинспекции напомнили ребятам правила дорожного движения.

Дошкольникам рассказали об особенностях регулируемых и нерегулируемых пешеходным переходов. Вместе с юными инспекторами дорожного движения из лицея дети закрепили знания дорожных знаков и теперь точно знают, как правильно переходить дорогу.

В завершение практического занятия автоинспекторы подарили дошколятам фликеры. Светоотражающие элементы необходимы пешеходам, поскольку делают их заметными на дороге. Без фликера при включенном ближнем свете фар водитель увидит человека на расстоянии 20 метров, а при наличии световозвращающего элемента — за 100 метров.

Вопросам детской безопасности в Шатуре уделяется большое внимание. Юным жителям муниципалитета и их родителям регулярно напоминают о правилах поведения на дорогах.