Автоинспекторы провели игру по дорожной безопасности в детсаду в Балашихе

Сотрудники Госавтоинспекции Балашихи совместно с представителями автошколы имени Давыдова организовали праздник, посвященный правилам дорожного движения, в рамках социального раунда «Засветись!». Мероприятие под названием «Знатоки правил дорожного движения» прошло в детском саду городского округа и собрало участников из подготовительных групп и первоклассников.

На празднике две команды соревновались в шести тематических подстанциях, каждая из которых была посвящена различным аспектам дорожной безопасности.

Ребята участвовали в таких конкурсах как «Перекресток загадок», подвижная игра «Автобус», отвечали на вопросы по мультфильмам и сказкам, в которых упоминаются транспортные средства, принимали участие в конкурсе «Автомульти», эстафете «Собери светофор» и отгадывали загадки в конкурсе «Говорящие знаки».

После завершения игр и конкурсов перед воспитанниками выступил отряд юных инспекторов движения, который напомнил о правилах безопасного поведения на проезжей части и значении дорожных знаков.

Автоинспекторы также акцентировали внимание на важности ношения световозвращающих элементов в темное время суток, подчеркивая необходимость обеспечения безопасности на дорогах.

В завершение праздника все участники получили тематические блокноты и световозвращающие элементы в виде браслетов и наклеек.

Мероприятие стало важным шагом в формировании у детей правильного отношения к правилам дорожного движения и повышении их безопасности на улице.

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