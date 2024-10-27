Автоинспекторы провели беседы с жителями о ПДД в Дмитрове

Пешеходам в Дмитрове напомнили о правилах поведения на дорогах. Сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Засветись!».

В рамках акции автоинспекторы провели профилактические беседы с жителями во дворах и вблизи пешеходных переходов. Они напомнили горожанам, какие права и обязанности есть у пешеходов.

Особое внимание сотрудники ГИБДД уделили теме безопасности при переходе дорог. Они объясняли жителям, почему необходимо использовать световозвращающие элементы в темное время суток и в условиях ненастной погоды.

Каждый участник акции получил тематическую памятку.

Отметим, что такие мероприятия в Дмитрове проводят регулярно. Они не только помогают повысить информированность жителей, но и формируют ответственное отношение к соблюдению правил.

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