Автоинспекторы провели беседы с родителями школьников в Чехове

Детский дорожно-транспортный травматизм стал темой беседы сотрудников Госавтоинспекции с родителями школьников в Чехове. С ними поговорили о том, как предотвратить опасные ситуации.

Социальный раунд «Маленький пассажир — большая ответственность» проводят в Московской области с целью повышения уровня информированности участников дорожного движения о важности соблюдения правил.

Начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по муниципальному округу Чехов майор полиции Сергей Захаров и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения капитан полиции Екатерина Гречихина провели беседы с родителями учеников местных школ. На встрече говорили о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Представители ГАИ рассказали об опасных ситуациях, в которые могут попасть дети. Напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов, а также призвали взрослых ежедневно напоминать детям о важности осторожного поведения на дороге.

Отметим, что в Чехове сотрудники Госавтоинспекции такие встречи проводят на регулярной основе.