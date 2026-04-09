Автоинспекторы провели беседы на АЗС в Одинцове

В рамках социального раунда «Один щелчок спасает жизнь» сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели беседы с посетителями автозаправочных станций о важности использования ремней безопасности. Основное внимание уделили важности соблюдения правил дорожного движения.

Автоинспекторы особо подчеркнули недопустимость преждевременного отстегивания ремня — как водителем, так и ребенком в детском удерживающем устройстве — даже за несколько метров до полной остановки транспортного средства. Всем посетителям автозаправочных станций сотрудники Госавтоинспекции пожелали быть вежливыми на дороге, помнить о жизни и здоровье других участников дорожного движения, своими действиями показывать пример другим водителям.

Также клиентам заправок вручили тематические листовки и напомнили о важности соблюдать скоростной режим и обязательно использовать ремни безопасности.