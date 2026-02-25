Автоинспекторы провели беседу в детском саду в Одинцове

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции 24 февраля провели мероприятие для воспитанников одного из детских садов округа. Главная цель встречи — предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и закрепление навыков безопасного поведения на улице.

Автоинспекторы рассказали малышам о значении сигналов светофора и основных правилах перехода проезжей части. Особое внимание дорожные полицейские уделили теме использования световозвращающих элементов. Они объяснили детям, что в условиях недостаточной видимости или в темное время суток пешеходы со «светлячками» на одежде становятся заметны для водителей, что помогает избежать аварий.

После теоретической части настоящим сюрпризом для ребят стало знакомство с патрульным автомобилем. Сотрудники Госавтоинспекции продемонстрировали устройство спецтранспорта, разрешили детям посидеть в салоне и включить проблесковые маячки. Дошкольники с интересом слушали рассказ о службе инспекторов и задавали множество вопросов.

В завершение мероприятия каждый ребенок получил полезный подарок — световозвращающий браслет. Теперь юные пешеходы не только знают правила, но и экипированы для безопасных прогулок.

В Госавтоинспекции отметили, что подобные акции помогают прививать культуру поведения на дороге с самого детства.