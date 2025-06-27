Автоинспекторы провели беседу с участниками мотошколы в Одинцове

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции в рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Некуда спешить» провели беседы в автошколе. Они напомнили будущими водителями мототранспорта о важности соблюдения скоростного режима.

Автоинспекторы рассказали ученикам автошколы о необходимости соблюдения правил дорожного движения, сделав акцент на недопустимости превышения установленной скорости движения. Как отметили дорожные полицейские, важно правильно выбирать скоростной режим в зависимости от окружающих условий и контролировать его соблюдение.

Также будущим водителям мототранспорта рассказали об административной ответственности, к которой могут быть привлечены недисциплинированные водители, нарушающие требования правил дорожного движения.

Кроме того, они пожелали ученикам автошколы быть вежливыми на дороге, а также вручили им информационные брошюры с соответствующими рекомендациями.