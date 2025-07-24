Автоинспекторы провели беседу с посетителями МФЦ в Воскресенске

Мероприятие состоялось в рамках социального раунда «Трезвый водитель». Его целью является повышения уровня информированности и предупреждение аварий, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения.

Посетителям многофункционального центра «Мои документы» рассказали о негативном воздействии алкоголя на организм. Сотрудники Госавтоинспекции объяснили, что водители, находясь в состоянии опьянения, не могут адекватно оценивать обстановку на дороге. У них замедляется реакция, а вождение становится более агрессивным и рискованным, что может привести к серьезным последствиям.

Полицейские также напомнили, что за вождение в нетрезвом виде нарушителя привлекут к административной и уголовной ответственности. В завершение мероприятия волонтеры раздали посетителям многофункционального центра тематические информационные памятки.