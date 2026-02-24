Автоинспекторы провели беседу о детской безопасности в Одинцове

В городском округе Одинцово проходит акция «Маленький пассажир — большая ответственность». На этот раз инспекторы посетили автосалон, чтобы рассказать водителям о правилах перевозки детей.

Сотрудники Госавтоинспекции провели беседу с посетителями и работниками салона. Они подробно объяснили, как подобрать автокресло с учетом веса и роста ребенка. Специалисты также напомнили о штрафах за нарушение правил перевозки.

«Главная цель таких рейдов — защитить детей от травм в авариях. Родители должны понимать, почему нельзя перевозить малышей без специального кресла», — отметили инспекторы.

Чтобы информация лучше запомнилась, всем участникам раздали памятки с полезными советами. Подобные беседы в округе продлятся до конца февраля.



