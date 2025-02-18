Автоинспекторы проведут профилактические мероприятия в Балашихе

Чтобы избежать происшествий на дорогах в зимний период, сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» проведут в округе оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок — пассажир, пешеход!». Акция продлится до 23 февраля включительно.

Цель данного мероприятия — выявить и пресечь нарушения при перевозке юных пассажиров без детских кресел. Также во время проверки автоинспекторы напомнят о правилах дорожного движения со стороны пешеходов и водителей автомобилей.



Сотрудники Госавтоинспекции расскажут жителям округа на какой возраст должно быть рассчитанно удерживающее устройство и как правильно осуществлять перевозку детей на транспортном средстве. В легковой машине и кабине грузового автомобиля должны быть предусмотрены ремни безопасности и детская удерживающая система. Она должна соответствовать весу и росту ребенка.

В рамках специальных рейдов, которые пройдут и в городском округе Балашиха, полицейские будут разъяснять правила перевозки детей в салоне транспортных средств и вручат информационные памятки. В ходе мероприятия на оживленных пешеходных переходах сотрудники Госавтоинспекции напомнят представителям подрастающего поколения о важности соблюдения правил безопасного поведения на дороге.