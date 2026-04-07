Автоинспекторы прочитали лекцию о безопасной езде на велосипеде в Одинцове

Профилактическая акция от Одинцовской Госавтоинспекции прошла парке Вооруженных Сил РФ «Патриот». Детям рассказали о безопасной езде на двухколесном транспорте.

Мероприятие провели символично в преддверии школьных каникул.

Взрослым и детям напомнили о том, что водители двухколесного транспорта — одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. Автоинспекторы настоятельно рекомендовали использовать шлемы, наколенники, налокотники и другую защитную экипировку.

Особый интерес у юных гостей вызвала практическая часть мероприятия — дети продемонстрировали навыки управления велосипедом, выполняя специальные задания на подготовленной площадке.

Участники данной акции получили тематические брошюры по правилам дорожного движения и световозвращающие аксессуары, которые сделают их заметнее на дороге в темное время суток.