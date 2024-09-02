Автоинспекторы поздравили первоклассников Можайска с Днем знаний

Сотрудники ГИБДД поздравили школьников с 1 сентября в Можайске. Также они напомнили детям о правилах поведения на дороге.

На встрече с ребятами дорожные полицейские поделились полезными советами. Они рассказали, как правильно составить безопасный маршрут до места учебы, напомнили о важности использования светоотражающих элементов на одежде и рюкзаках.

Ученикам еще раз проговорили, как нужно переходить проезжую часть, двигаться по тротуарам и пешеходным переходам. Каждому ребенку вручили тематическую памятку.

Отметим, что подобные мероприятия в округе усиливают со стартом учебного года, когда ребята начинают самостоятельно передвигаться из дома до школы и обратно, посещать кружки и секции.

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