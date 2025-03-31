Автоинспекторы Павловского Посада напомнили водителям о важности ремней безопасности

Сотрудники Госавтоинспекции Павлово-Посадского городского округа совместно с пятым батальоном второго полка ДПС провели профилактическое мероприятие «Один щелчок спасает жизнь!», направленное на повышение осведомленности водителей о важности использования ремней безопасности. В рамках социального раунда участникам дорожного движения были проведены беседы и вручены тематические материалы.

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции напомнили водителям об обязательном использовании ремней безопасности во время поездки. Статистика показывает, что в большинстве случаев тяжкие последствия при дорожных происшествиях являются результатом того, что ни водители, ни пассажиры транспортных средств не были пристегнуты ремнями безопасности.

Организаторы проекта убеждены, что именно такой формат целенаправленной и активной пропаганды безопасности на дорогах является наиболее эффективным способом привлечения общественного внимания к факторам риска и вносит весомый вклад в долгосрочную перспективу дорожно-транспортного благополучия Подмосковья.

Проводимые мероприятия направлены на повышение осведомленности водителей и пассажиров о важности соблюдения правил дорожного движения, что способствует снижению числа дорожно-транспортных происшествий и повышению безопасности на дорогах.