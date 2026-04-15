Автоинспекторы Одинцова провели занятие с учениками лингвистической гимназии

В игровой форме юные инспекторы напомнили ребятам об основных правилах дорожного движения. Они подробно объяснили, как безопасно переходить дорогу по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам, а также повторили значение сигналов светофора и дорожных знаков. Автоинспекторы подчеркнули важность световозвращающих элементов для видимости пешеходов в темное время суток. Дети активно участвовали в мероприятии, отвечали на вопросы и делились своими знаниями.

В конце встречи ребята пообещали быть внимательными и осторожными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. В подарок они получили световозвращающие ленты и информационные брошюры с полезными рекомендациями.