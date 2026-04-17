Автоинспекторы Одинцова провели лекцию по безопасности на дорогах в МФЦ

В Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Одинцовского городского округа прошла акция в рамках социального раунда «Один щелчок спасает жизнь». Мероприятие направлено на популяризацию использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Автоинспекторы разъяснили работникам центра нормы административной ответственности за нарушения правил перевозки пассажиров, а также привели статистику аварий, в которых ремень безопасности сыграл решающую роль. С помощью видеоматериалов наглядно показали последствия даже незначительных столкновений.

В завершение встречи работники получили тематические памятки для дальнейшего информирования посетителей центра. Теперь каждый обратившийся в Многофункциональный центр сможет не только получить государственную услугу, но и услышать важный совет о сохранении жизни на дороге.