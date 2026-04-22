Автоинспекторы Одинцова провели лекцию для учеников центра «Багратион»

Сотрудники Госавтоинспекции Одинцова совместно с отрядом юных инспекторов движения провели профилактическое мероприятие для школьников центра «Багратион». Дорожные полицейские встретились с детьми, чтобы закрепить их знания правил дорожного движения.

Автоинспекторы рассказали школьникам об основных правилах перехода проезжей части, сигналах светофора и важности использования световозвращающих элементов. После теоретической части дети вместе с полицейскими разгадали тематический кроссворд, посвященный правилам дорожного движения. Такая форма работы позволяет в игровой форме проверить полученные знания.

Каждый участник по итогам встречи получил световозвращающую ленту. Инспекторы отметили, что такие аксессуары делают пешеходов заметными для водителей в темное время суток, что многократно снижает риск наезда. Подобные профилактические мероприятия в Одинцове проходят на регулярной основе.